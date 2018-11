9 aprile 2015 Nuovo Quadro 3, il tre ruote ideale Promozione lancio fino al 30 giugno

10:00 - Gli amanti degli scooteroni a tre ruote hanno avuto una bella sorpresa pasquale. Lʼazienda svizzera Quadro lancia il suo ultimo modello ‒ Quadro 3 ‒ e lo propone fino al 30 giugno con unʼinteressante promozione finanziaria. Alla terza generazione, lo scooter propone vari aggiornamenti tecnici e stilistici: una nuova mappatura del motore, una nuova frizione, una inedita taratura delle sospensioni, bracci anteriori e cerchi di colorazione nera e nuovi indicatori di direzione a LED.

Il motore di Quadro 3 è il monocilindrico 4 Tempi e 4 valvole di 346 cc, che sviluppa 27 CV a 7.000 giri al minuto. La ciclistica innovativa si avvale del sistema HTS (Hydraulic Tilting System) per la miglior piega in curva e per affrontare con estrema facilità rotaie, dossi e piccoli ostacoli. Ma il veicolo è perfetto anche su pozzanghere e strade bagnate e dona a chi lo guida un immediato feeling di guida. Quadro 3 è disponibile nelle tre colorazioni Titanium Grey, Raw Black e Snow White. Il suo prezzo è di 7.340 euro, franco concessionario incluso. Fino al 30 giugno, Quadro Italia offre ‒ in collaborazione con Agos Ducato ‒ il nuovo Quadro 3 con una promozione che prevede il finanziamento a interessi zero e pagamento in 24 rate oppure con supervalutazione dell’usato di 500 euro. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.quadrovehicles.it.