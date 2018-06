MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS

È un momento dʼoro per MV Agusta , che ha annunciato il ritorno nel Motomondiale ‒ dopo 42 anni! ‒ gareggiando in Moto2. Unʼoccasione per regalarsi una nuova moto, la prima col cambio SCS a gestione completamente automatica della frizione , montato sulla sua media cilindrata Turismo Veloce 800 Lusso .

Media per gli standard della Casa varesina, perché il 3 cilindri di 798 cc, ora Euro 4, esprime valori di potenza e coppia impressionanti: 110 CV a oltre 10.000 giri e 80 Nm a 7.100 giri. Il cambio SCS non muta questi livelli, come non muta lʼindole sportiva della moto, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,15 secondi e di raggiungere i 230 orari di velocità massima. Proprio lʼintento di mantenere il carattere della Turismo Veloce 800 Lusso ha indotto gli ingegneri MV Agusta a scartare le soluzioni dei cambi CVT e DSC: a variazione continua il primo e a doppia frizione il secondo. Lo “SmartClutch System”, un brevetto MV Agusta, identifica invece la tecnologia per la gestione totalmente automatica della frizione.