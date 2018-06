8 giugno 2018 08:20 MV Agusta torna nel Motomondiale e corre in Moto2 Merito della partnership con il Forward Racing Team

Per molti è il sogno sportivo atteso da anni. Quarantadue per la precisione, perché lʼultima volta in pista di MV Agusta risale al 1976. Ma fino a due anni prima la Casa che Giacomo Agostini portò nella leggenda inanellava la più incredibile serie di vittorie mai vista nella storia del motociclismo: 75 titoli mondiali, 38 piloti e 37 costruttori!

MV Agusta e la pista: amore senza fine Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 2 di 10 Dal Web 3 di 10 Dal Web 4 di 10 Dal Web 5 di 10 Dal Web 6 di 10 Dal Web 7 di 10 Dal Web 8 di 10 Dal Web 9 di 10 Dal Web 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il ritorno alle competizioni si deve al Forward Racing Team e allʼinsistenza del suo capo Giovanni Cuzari, che aveva già collaborato con Claudio Castiglioni, patron storico di MV Agusta, e che ha fatto di tutto per coinvolgere Giovanni, il figlio di Claudio, e il CRC, il Centro Ricerche Castiglioni. Dal 2009 il Forward Racing Team corre nella Moto2 e già quellʼanno vinse a Silverstone il suo primo Gran Premio. Tornando a MV Agusta, il debutto in corsa avvenne nellʼestate del 1949, e alla seconda gara ‒ il 3 luglio 1949 in Olanda ‒ Carlo Ubbiali vinse la prima corsa. Dopo fu un fiorire di successi: John Surtees, il 9 volte iridato Mike Hailwood, Phil Read e naturalmente Giacomo Agostini e i suoi 15 titoli mondiali. Nomi entrati nella leggenda del motociclismo!