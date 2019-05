Special Eagle 31 maggio 2019 07:30 Moto Guzzi V7 III Night Pack, che stile! Un gioiellino curato nei minimi particolari

Autentica di suo, differente dalle altre. È la storia di Moto Guzzi V7, la classica all terrain dellʼazienda lariana, che si presenta oggi in una nuova veste: V7 III Stone Night Pack. Si tratta di una variante speciale della travel enduro Moto Guzzi, proposta in tre livree di grande charme: total black (citazione delle V7 storiche), Bronzo e Blu.

Night Pack per effetti… special Ufficio stampa 1 di 18 Ufficio stampa 2 di 18 Ufficio stampa 3 di 18 Ufficio stampa 4 di 18 Ufficio stampa 5 di 18 Ufficio stampa 6 di 18 Ufficio stampa 7 di 18 Ufficio stampa 8 di 18 Ufficio stampa 9 di 18 Ufficio stampa 10 di 18 Ufficio stampa 11 di 18 Ufficio stampa 12 di 18 Ufficio stampa 13 di 18 Ufficio stampa 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Significativi gli interventi stilistici su questa special della V7 III, che si caratterizza innanzitutto per lʼinedita fanaleria full LED dei gruppi ottici, che include il faro anteriore, le frecce e la luce posteriore. Il profilo generale della Stone Night Pack rivela un parafango posteriore nuovo, corto e snello, che integra il supporto della luce di stop e del portatarga, mentre la sella è un piccolo gioiello col logo dellʼAquila ricamato a filo in colore grigio. Disponibile in questi giorni nelle concessionarie, la Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack costa 8.590 Euro, franco concessionario incluso.

Nella settimana che vede anche il ritorno di Ewan McGregor in sella a una Moto Guzzi, testimonial globale della V85TT, cʼè anche spazio per la nuova gamma colori della V7 III Special. Due inedite varianti cromatiche ‒ Nero Onice e Grigio Cristallo ‒ lasciano brillare i tanti particolari cromati della “settemmezzo” lariana (motore Euro 4 da 52 CV) e le grafiche lucide della moto.