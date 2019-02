6 febbraio 2019 09:10 Moto Guzzi Experience 2019, lʼAquila vola libera Tanti viaggi, anche in Francia, e il Gran Tour dʼItalie

Primavera in Sardegna o in Trentino? Lʼestate in Toscana o in Sicilia? E perché non prendere in considerazione un bel tour in Costa Azzurra e Provenza, da fare a luglio? O il meraviglioso Grand Tour dʼItalia dal Lago di Como alle pendici dellʼEtna? Per gli appassionati Moto Guzzi tutto questo è possibile questʼanno con le nuove date della Moto Guzzi Experience 2019.

Un calendario di viaggi e avventure che si arricchisce anno dopo anno quello che il “Clan” Moto Guzzi organizza per i suoi tanti fan sparsi nel mondo. In sella alle bicilindriche dellʼAquila è infatti possibile vivere emozioni e divertirsi in modi che, difficilmente, si possono provare in una vacanza tradizionale. I primi viaggi on the road della Moto Guzzi Experience sono partiti nel 2017, ma adesso lʼagenda è zeppa di occasioni. Non solo, ma si è anche diversificata in due tipologie di viaggio: il weekend lungo di tre pernottamenti e quattro giorni e la settimana intera, in modo da coinvolgere gli appassionati in base al tempo a loro disposizione.

È bene ricordare che ai viaggi è possibile partecipare sia con la propria motocicletta che con una nuova di zecca messa a disposizione da Moto Guzzi, così da avere anche lʼoccasione imperdibile di provarla su strada. Il pacchetto turistico è all inclusive, include cioè il trattamento in pensione completa e l’utilizzo delle moto con il carburante e ogni tipo di assistenza lungo il viaggio. Il primo appuntamento della Moto Guzzi Experience 2019 è il “Sardegna V85”, che dal 4 al 7 aprile si svolgerà nel sud dellʼisola con base Is Molas. Si cavalca in sella alle Guzzi V85 ed il viaggio è ormai un must che si ripeterà già dallʼ8 allʼ11 aprile, e poi ancora a settembre.