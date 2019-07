Lo spirito offroad di Honda CB500X è adatto a tutti

La versatilità è invidiabile, perfetta per la città e per le gite fuori porta, anche con itinerari estremi in montagna o su strade bianche. E poi può essere guidata da tutti, anche da chi ha la patente A2 e per i neofiti delle due ruote è davvero unʼoccasione imperdibile, poiché la Honda CB500X è una “adventure bike” davvero di qualità, bella nel design e di sostanza quanto a ciclistica.

Il merito principale sta nelle sospensioni di tipo offroad della moto, con la forcella anteriore telescopica da 41 mm e il monoammortizzatore posteriore Pro-Link. Con un tale equipaggiamento la “mezzo litro” della formidabile gamma Honda CB è in grado di assicurare una corsa uniforme per assorbire le asperità, regolando il precarico della molla e adattando la geometria dello sterzo per ospitare passeggero e bagagli. Il motore della CB500X 2019 è il bicilindrico da 35 kW (pari a 48 CV), tarato per offrire adesso più coppia ‒ 43 Nm ‒ ai regimi compresi tra 3.000 e 7.000 giri, il limite esatto per la patente A2.