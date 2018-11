La Moto che nasce dalla Citroen 2 CV Charleston

La Citroen 2 CV festeggia questʼanno il suo 70° compleanno e sono stati tanti gli eventi per ricordarne i fasti. Tra questi anche la realizzazione di una moto speciale, anzi unica, allestita da South Garage su un progetto originale, e che tira in ballo la Charleston , forse la più famosa delle serie speciali della mitica “due cavalli”. Lʼauto che nel 1948 diede il la alla motorizzazione di massa francese.

La moto nasce da un progetto presentato a maggio, e poi svelato a luglio al Raduno Nazionale delle Citroen 2 CV a Gonzaga , luogo ideale dove trarre ispirazione e cogliere lo spirito di migliaia di appassionati e proprietari dellʼauto. Unʼicona, che la versione Charleston disegnata da Serge Gevin , con i suoi colori bordeaux e nero, ha reso ancora più espressivi. Il richiamo è evidente: gli anni 20 del secolo scorso, quelli della bella vita americana, del primo ballo davvero moderno e dei romanzi di Fitzgerald. La moto basata sulla 2 CV Charleston si deve a South Garage , uno dei più celebri atelier di customizzazione italiani, che ha completato il modello giusto in tempo per esporlo allʼultima edizione di Eicma .

Nella parte posteriore della moto ci sono i parafanghi con le inconfondibili forme arrotondate della vettura, mentre lʼoriginale porta-pacchi cromato richiama l’inconfondibile “double chevron” Citroen. Il sedile in pelle richiama gli inserti nel serbatoio, anch’essi in pelle con cuciture orizzontali. Davanti infine, spicca il faro con il vetro giallo e la vistosa griglia centrale in lamiera, a citare anche in questo caso il celebre logo Citroen.