I 70 anni vissuti intensamente di Citroen 2CV

Lunga vita alla “due cavalli”, lʼauto simbolo della motorizzazione francese come da noi è stata la Fiat 500. Ma la gestazione e la produzione dellʼutilitaria Citroen hanno avuto una storia lunghissima, durata più di 12 anni anche per i ritardi dovuti alla II Guerra Mondiale, e così il primo esemplare di serie uscì dalle linee di assemblaggio di Javel il 6 ottobre 1948 .

Questʼanno dunque ricorrono i 70 anni della Citroen 2CV, il cui primo progetto risale però addirittura al 1935, con i primi prototipi sfornati alla vigilia dello scoppio della guerra. Poi furono nascosti, per evitare che finissero nelle mani dei tedeschi e tre prototipi furono poi ritrovati negli anni 90 in un sottotetto di un magazzino della Citroen. La 2CV è uno dei simboli della Francia rurale e industriale insieme, nata espressamente per i contadini ma poi, negli anni 70 delle crisi petrolifere, amata dalla piccola borghesia e dagli impiegati cittadini. A volerla fu Pierre-Jules Boulanger, erede di André Citroen alla guida dellʼazienda ed eroe della Prima Guerra mondiale, in cui fu compagno di volo di Pierre Michelin, quello degli pneumatici.