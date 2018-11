KTM svela la nuova 1290 Super Duke GT

Lʼobiettivo è di quelli ambiziosi: la KTM 1290 Super Duke GT 2019 vuol essere la più sofisticata sports tourer del mercato, vocata per le alte performance e le lunghe distanze. Segno che le due cose possono non essere distinte. Di sicuro la poderosa bicilindrica di Mattinghofen sarà una delle più ammirate novità della prossima edizione di Eicma , che apre giovedì 8 novembre alla Fiera di Milano.

Il carattere dinamico della 1290 Super Duke GT prende le mosse dalla Super Duke R, anche nota come “The Beast”, ma vi aggiunge una taratura specifica dellʼassetto per i viaggi e le lunghe percorrenze. Ne sono dimostrazione le sospensioni elettroniche WP, ma anche lʼelevata dotazione elettronica di sicurezza, con Traction Control e i vari Riding Mode. Il carattere non manca di certo alla possente moto austriaca, che monta il motore LC8 di 1.301 centimetri cubici, capace di erogare la notevole potenza di 175 CV! Cavalli che servono anche per sostenere la mole della moto, fornita di attacchi per bagagli di peso e maniglione per il passeggero.