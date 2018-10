Kawasaki Ninja ZX-6R e Yamaha YZF-R3

La Kawasaki ZX-6R evolve a un livello superiore la categoria Supersport cui partecipano le Ninja. Il motore di cilindrata 636 cc è stato rinnovato ed è ora abbinato a un cambio dagli innesti più rapidi (KQS), proprio per massimizzare le performance in pista. Anche il design è stato modificato, soprattutto per la posizione in sella, più ergonomica e con i comandi al manubrio più facilmente raggiungibili. Il controllo di trazione Kawasaki come lʼABS sono di serie, ma spicca nellʼequipaggiamento anche il comfort della presa da 12V per ricaricare lo smartphone e la garanzia dei doppi LED dei fari anteriori.