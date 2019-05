Indian detta il canone delle custom con Roadmaster Elite

La più antica azienda produttrice di moto negli States, fondata nel 1901 e perciò due anni prima di Harley-Davidson, darà il via a una serie sempre maggiore di special ad effetto. Il look della Roadmaster Elite già brilla di suo, e per le dimensioni oversize e per lo splendido bicolore “Wildfire Red Candy” e “Thunder Black Crystal”, un rosso/nero che accoglie a meraviglia il badge in oro 24 carati, che rende splendente la foglia che identifica le Indian Motorcycles. Un processo di finitura a mano che richiede 30 ore di lavoro aggiuntive!