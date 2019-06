Cross Elettrico 28 giugno 2019 07:55 Husqvarna lancia la minicross elettrica EE 5 Emozioni racing per giovanissimi

Nuovi orizzonti per le corse con moto enduro. Husqvarna Motorcycles ha presentato infatti la EE 5, una minicross con motore elettrico da 5 kW che promette per i più giovani le stesse emozioni di guida di una moto da cross tradizionale. Equivalente di un cinquantino, vanta una batteria agli ioni di litio e un sistema di carica rapida che in 70 minuti ricarica completamente le batterie.

La EE 5 è il primo modello elettrico nella storia di Husqvarna, un segnale forte di che cosa guideranno ‒ da qui a una decina dʼanni, forse meno ‒ le nuove generazioni di motociclisti. È una moto racing ma anche versatile, con l’altezza della sella facilmente regolabile in base alla statura del pilota, che può anche essere giovanissimo e poi man mano crescere alzandosi il sellino, un poʼ come per le biciclette. Le sospensioni si basano su una forcella WP XACT da 35 mm, che offre 205 mm di escursione, e dietro sul monoammortizzatore WP completamente regolabile, che assicura un comportamento smorzante eccezionale.