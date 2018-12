14 dicembre 2018 10:05 Honda Talon, il veicolo per chi ama la natura A due o quattro ruote motrici e con motore 1.000

Che Honda sia un costruttore versatile e globale è cosa nota. Tutto quel che gira attorno ai motori lo riguarda: è il primo produttore di motocicli al mondo; è un colosso dellʼauto e leader nella produzione di motori per la nautica e per gli attrezzi da giardino. Non ci sorprende allora che abbia pensato a un veicolo come Talon, che per il momento vedremo soltanto in America.

Svelati al recente Salone di Los Angeles, i due modelli Talon 1000X e Talon 1000R sono originali quattro ruote sportive con meccanica da motocicli. Non sono propriamente un quad, per via del tetto coperto, ma di certo sono un ibrido tra questi, una dune buggy e una enduro della sua gamma CR/CRF. Qualcosa di unico insomma, che agli americani potrebbe piacere, visto che Honda li ha pensati come mezzi adatti a chi fa il campeggio e ama la pesca allʼamo e le vacanze in aperta natura, dove ci si muove o a piedi o con veicoli alternativi che possano passare su rocce, ghiaie, boscaglie fitte. Un must dellʼamerican way of life.