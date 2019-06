Honda celebra la versatilità della CB1000R

Italiana anche la CB1000R Tribute, con verniciatura replica della CB750 Four K0 del 1969 e rivestimento della sella in Alcantara. Terza interpretazione italiana è la CB1000R “Dani Pedrosa replica” della Moto Macchion dealer, che sʼispira alla #26 Dani Pedrosa RC213V, con impianto di scarico in titanio 4-in-2 SC-Project GP e dettagli in fibra di carbonio e titanio SC-Project. Ruote in carbonio e forcella ultraleggera CeraCarbon invece per la svizzera CB1000R-adical, con terminale di scarico in titanio e fibra di carbonio Akrapovic.