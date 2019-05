Anche con patente A2 29 maggio 2019 07:25 Honda CBR650R 2019, sportività in piccolo Una carenata da 95 CV e meno di 9.000 euro

Nella settimana del Mugello e della passione per la MotoGP, è bello presentare una superbike per tutti: la nuova Honda CBR650R Modello 2019. Una “piccola” carenata sportiva, che però offre prestazioni entusiasmanti e piacere di guida assoluti, come del resto fa la sorella maggiore Fireblade 1000, dalla quale prende le mosse anche dal punto di vista estetico.

La nuova CBR650R colpisce fin dal design, per il frontale aggressivo, lʼinnovativo gruppo ottico sdoppiato full Led, il design della carenatura e i quattro scarichi alti. Il motore è un esuberante 4 cilindri, ma la cilindrata è però di soli 650 cc e la potenza di 95 CV a 12.000 giri. Non è certo il posizionamento nella fascia delle medie, però, a limitare la spinta straordinaria della baby sportiva Honda, anche perché il telaio estremamente leggero e maneggevole garantisce il pieno controllo in ogni situazione. Come del resto fa il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) nel migliorare la stabilità della ruota posteriore.

Una moto agile, perfetta anche in pista col suo codino corto, il silenziatore ridisegnato e con unʼuscita orientata verso l’alto, la forcella anteriore Showa SFF. Questʼultima garantisce lʼassorbimento perfetto delle asperità e grip eccellente della ruota davanti. La moto è poi dotata di una frizione assistita e con funzione antisaltellamento, che richiede minore sforzo per azionare la leva. Sul listino italiano la nuova Honda CBR650R è disponibile anche per i possessori di patente A2, cioè depotenziata a 35 kW. In entrambi i casi, il prezzo è di 8.900 euro, franco concessionario incluso.