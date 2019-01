17 gennaio 2019 09:10 Honda CB1000R+ Limited Edition, gioiello italiano Una special da 350 esemplari e 16 mila euro

Il primo salone dellʼanno per gli appassionati di moto è Motor Bike Expo a Verona. Oggi e fino a domenica 20 gennaio (orario 9-19) si svolge lʼ11° edizione della rassegna, che lʼanno scorso vide lʼaffluenza di 167 mila visitatori. Sette i padiglioni coinvolti a VeronaFiere e tutti i più bei nomi delle due ruote presenti, a iniziare da Honda, il primo costruttore di moto al mondo, che è il fornitore ufficiale delle auto agli organizzatori.

Honda a Motor Bike Expo 2019 Ufficio stampa 1 di 15 Ufficio stampa 2 di 15 Ufficio stampa 3 di 15 Ufficio stampa 4 di 15 Ufficio stampa 5 di 15 Ufficio stampa 6 di 15 Ufficio stampa 7 di 15 Ufficio stampa 8 di 15 Ufficio stampa 9 di 15 Ufficio stampa 10 di 15 Ufficio stampa 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Occhi puntati sulla stupenda CB1000R+ Limited Edition, una versione super esclusiva della superbike destinata esclusivamente ai mercati europei. A produrla è Honda Motor Europe Ltd Italia, che ne farà 350 esemplari, di cui 200 destinati al nostro Paese. Lʼomaggio allʼItalia è evidente nella livrea tricolore brillante, mentre l’iconico logo dell’Ala sul serbatoio è un richiamo agli anni 70. Molte le parti in fibra di carbonio, mentre il terminale di scarico SC-Project ha il doppio silenziatore e non è reperibile né come accessorio né sul mercato dell’after-market. Honda CB1000R+ Limited Edition si può già ordinare e sarà nelle concessionarie da fine febbraio al prezzo di 15.990 Euro (900 Euro in più rispetto alla CB1000R+ di serie).

Non è però lʼunica stella Honda presente al Motor Bike Expo 2019. Il pubblico scoprirà la nuova Neo Sports Café di media cilindrata CB650R e la Adventure Bike per patente A2 CB500X. La gamma di medie della Casa nipponica è sempre folta e apprezzata per la sua versatilità, e così ecco a Verona le novità 2019 CBR650R e CBR500R, affiancate dalla streetfighter CB500F. Salendo di cilindrata, ecco le bicilindriche 750 X-ADV, Integra e NC750X, tutte dotate di controllo di trazione e disponibili anche in versione da 35 kW per chi ha la patente A2.

Immancabile la regina del Luxury Touring: la GL1800 Gold Wing di ultima generazione. Dal 2018 è più compatta e leggera e ha un equipaggiamento elettronico all’avanguardia, composto da parabrezza elettrico, Smart Key e schermo TFT da 7 pollici con Apple CarPlay, oltre a Riding Mode, controllo di trazione HSTC, assistenza alla partenza in salita e Start&Stop. È disponibile sia con cambio manuale a 6 rapporti con retromarcia elettrica, sia con cambio DCT a doppia frizione a 7 marce.