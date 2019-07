Passport to Freedom 26 luglio 2019 07:40 Harley-Davidson, 1.000 euro a chi prende la patente moto E la Iron 883 a 9.900 euro fino al 31 agosto

La Harley-Davidson Iron 883 a soli 9.900 euro, fino al 31 agosto. Non solo, ma se nel frattempo si prende la patente per guidarla (questa o altre moto della gamma), Harley-Davidson regala fino a 1.000 euro per i costi sostenuti a seguire i corsi e prendere la licenza di guida. Avete tempo per pensare allʼofferta, il maxi-bonus del mitico brand americano vale fino al 30 settembre.

Lʼiniziativa di Harley-Davidson Italia si chiama “Passport To Freedom” e si articola in tre step facili facili. Primo passo: bisogna dimostrare di aver conseguito la patente moto dal primo aprile al 30 settembre 2019. Secondo: si sceglie un modello Harley-Davidson tra quelli disponibili presso le concessionarie ufficiali italiane e la si può acquistare entro il 30 settembre. Terzo step: Harley-Davidson rimborserà fino a 1.000 euro le spese sostenute per conseguire la patente moto. Davvero un bellʼinvito alla “libertà” quello offerto dallʼiconica Casa di Milwaukee in Italia.

E poi cʼè la promozione sulla Sportster Iron 883, la cui versione 2019 è offerta a soli 9.900 euro. È una moto leggendaria, in puro stile Harley: look total black, nessuna cromatura, cerchi a razze in lega di alluminio nero, sella monoposto “tuck and roll” con altezza ribassata (appena 760 mm da terra) e il bellissimo manubrio stile “drag” per una posizione di guida avanzata e aggressiva. Il motore della serie Evolution di cilindrata 883 cc sviluppa 73 Nm di coppia. La promozione sulla moto è valida fino al 31 agosto.