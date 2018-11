Eicma 2018 chiude col record di 744 mila visitatori

La 76° edizione d Eicma ha battuto ogni record di partecipazione, sia di espositori che di pubblico. Nelle quattro giornate di apertura alla Fiera di Milano-Rho sono stati 744 mila i visitatori , il 52% dei quali provenienti dallʼestero (44 Paesi). Quanto alle aziende presenti, cʼè stato un incremento di quasi il 15% dei brand rappresentati, per un totale di 1.278, e uno su quattro per la prima volta ha partecipato alla kermesse.

Numeri di grande soddisfazione, che dimostrano la vitalità della filiera italiana dei ciclo e motociclo . Numeri che non tengono conto dei tantissimi eventi (oltre 50) svoltisi in una settimana nellʼarea metropolitana milanese, che aggiungono pepe al salone. Ma qual è stata la moto più bella dellʼedizione 2018 di Eicma? Il premio assegnato dalla testata giornalistica Motociclismo si è basato sulle preferenze del pubblico del salone, 16 mila votanti che hanno eletto la MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro quale “Moto più bella del Salone”. La nuova 4 cilindri special varesina ha ottenuto il 35% delle preferenze, staccando la Ducati Hypermotard SP (19%) e la Aprilia RVS4 1100 Factory (9%) nel podio tutto italiano.

Lo stand Ducati è invece stato eletto “il più bello di Eicma 2018”. Lʼarea espositiva delle rosse di Borgo Panigale è stata scelta come la migliore, segno di attenzione per gli appassionati che affollano i grandi saloni e che, spesso, seguono tendenze molto diverse fra loro. Ci sono gli appassionati di superbike, e Ducati con la nuova Panigale V4 R sa come conquistarli, quelli che adorano le Scrambler e anche qui cʼè uno stand ad hoc per loro, ci sono le tante enduro e granturismo, che dimostrano la verve della Casa emiliana, come Diavel 1260, Multistrada 1260 Enduro e Hypermotard 950.