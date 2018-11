2 novembre 2018 08:05 E-mtb, le proposte Ducati e Polini a Eicma 2018 Segmento in crescita quello delle mountain bike elettriche

Per amore delle definizioni brevi le chiamano e-mtb, ma il loro exploit è tuttʼaltro che breve. Sono le e-mountain bike, lʼultima frontiera degli appassionati di sport estremi, che possono sposare lʼemozione delle loro arrampicate su due ruote con la forza dinamica della pedalata assistita. Alla 76° edizione di Eicma, due italiane si annunciano come protagoniste della categoria: Ducati MIG-RR e Polini E-P3.

Ducati MIG-RR e Polini E-P3 Ufficio stampa 1 di 9 Ufficio stampa 2 di 9 Ufficio stampa 3 di 9 Ufficio stampa 4 di 9 Ufficio stampa 5 di 9 Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La Ducati MIG-RR è un modello di alta gamma, sviluppata in collaborazione con la specialista Thok Ebikes, azienda nata dalla passione di Stefano Migliorini, campione di BMX e Down Hill. Il design è affidato alla D-Perf di Aldo Drudi, con il supporto del Centro Stile Ducati. Esclusive di questa e-mtb sono le ruote di diametro 29 pollici davanti e 27,5 dietro, con lʼescursione delle sospensioni differenziate come una vera “enduro”. La MIG-RR è equipaggiata con un motore Shimano Steps E8000 (potenza di 250 Watt e coppia di 70 Nm), alimentato da una batteria da 504 Wh posta sotto il tubo obliquo, per garantire così un baricentro basso. La e-mtb Ducati sarà ordinabile online da gennaio 2019 e negli showroom Ducati dalla prossima primavera.

La Polini E-P3 è una mountain bike elettrica rivoluzionaria, per il design unico che esprime una incredibile compattezza e per la leggerezza da record. La bici pesa appena 2.850 grammi (corona esclusa) e sviluppa una potenza di 250 watt (500 watt di picco), per una coppia massima al pedale di 70 Nm. Aspetto interessante della Polini E-P3 consiste nel design minimalista della batteria, talmente innovativo da essere perfettamente integrato nel telaio, mentre il supporto batteria è in alluminio trafilato.