Ducati svela la Multistrada 1260 Enduro

È una delle novità più attese della prossima edizione di Eicma , la cui apertura al pubblico è prevista lʼ8 novembre. È la Ducati Multistrada 1260 Enduro , la grande moto da turismo che evolve dalla Multistrada 1200 lanciata due anni fa. In Ducati il lavoro è stato svolto sul motore Testastretta DVT, ora di cilindrata 1.262 cc (64 cc in più), che sviluppa 158 CV di potenza e guadagna una curva di coppia più corposa sin dai bassi regimi.

La Travel Enduro di Borgo Panigale è stata sviluppata con lʼidea di rendere più facile e fruibile la guida anche sulle lunghe percorrenze. Grazie ai Riding Mode e al nuovo Ride-by-Wire, la Multistrada 1260 assicura una gestione dell’acceleratore più fluida e piacevole, anche in salita e in scalata di marcia senza l’utilizzo della frizione. Anche il cambio Ducati Quick Shift Up & Down contribuisce al sensibile miglioramento della marcia in scioltezza, perché permette di cambiare rapporto meno di frequente, godendosi di più la guida della moto. Una vera globetrotter la nuova Multistrada, che col grande serbatoio da 30 litri dispone di unʼautonomia di marcia di oltre 450 chilometri.