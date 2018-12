17 dicembre 2018 08:00 Ducati Panigale V4 R, in pista come su strada Una moto speciale che costa 39.900 euro

Astenersi neofiti delle due ruote! Chi vuol scartocciare a Natale la sua moto dei sogni deve essere un esperto, che allʼoccasione non manchi di portare la sua splendida compagna in una bella pista dove non ci sono le restrizioni del Codice della Strada. Perché la nuova Panigale V4 R è sì una superbike stradale, ma il suo liquido amniotico è lʼasfalto dei circuiti.

Disegnata direttamente da Ducati Corse in collaborazione con il Centro Stile Ducati, la formidabile Panigale V4 R nasce in pista, dove corre nel Mondiale Superbike, ma adesso la Casa di Borgo Panigale ha deciso di portarla su strada. Anzi, è oggi la massima espressione delle moto da corsa omologate per l’uso stradale. Il cambiamento rispetto alle precedenti versioni “R” sta innanzitutto nel motore V4 a 90°, che abbandona la cilindrata di 1.103 cc per il Desmosedici Stradale R da 998 cc, così da rientrare nei limiti di cilindrata imposti dal Mondiale Superbike (WSBK). La potenza massima è di 221 CV a ben 15.250 giri!

Pochi? Volete di più? Ducati mette a disposizione un opzionale scarico full-racing Akrapovič, che fa salire la potenza fino a 234 CV. Ma una moto non è solo cavalleria, perché mettersi in sella alle moto della famiglia Panigale è anche unʼemozione da vivere per piacere, per divertimento, come stile di vita. La moto svela ora una carena differente, che integra le appendici aerodinamiche di derivazione MotoGP e migliora l’efficienza aerodinamica. La qualità è data anche dai partner: le sospensioni Öhlins di tipo racing, gli pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP, lʼimpianto frenante con pinze monoblocco Brembo Stylema.

Lʼelettronica è la migliore oggi offerta sul mercato. Il pacchetto include lʼABS Cornering Bosch EVO per la miglior frenata in curva, il Ducati Traction Control EVO con lʼantislittamento Ducati Slide Control, passando per il sistema di controllo dellʼimpennata Ducati Wheelie Control EVO, il sistema dʼincremento potenza in partenza Ducati Power Launch e il cambio rapido Ducati Quick Shift up/down EVO, fino al controllo del freno motore Engine Brake Control EVO. Una moto davvero speciale, prezzata in modo speciale, costa infatti da 39.900 euro.