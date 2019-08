Eccola la Ducati Panigale V4 25°Anniversario 916 , lʼultima serie speciale ‒ 500 esemplari ‒ che celebra la prima Panigale V4 916 del 1994, uscita dalla matita di Massimo Tamburini . Da allora tanti successi sportivi e, per il nuovo modello, le specifiche Ducati Corse, che fanno di questa bellissima moto una vera superbike per esperti.

Il punto di partenza è lʼattuale Panigale V4 S, arricchita di contenuti tecnici racing derivati dalla Panigale V4 R, come il telaio “Front Frame”, e poi la livrea specifica, i cerchi forgiati in magnesio, lo scarico omologato Akrapovič in titanio e la ricca lista di componenti Ducati Performance. La serie speciale celebrativa sarà realizzata in edizione limitata e numerata di 500 esemplari, destinata a diventare oggetto di culto per gli appassionati. La nuova Panigale V4 25°Anniversario 916 arriverà negli showroom Ducati a ottobre, nel bel mezzo dellʼoffensiva di prodotto che a Borgo Panigale preparano per lʼedizione 2019 di Eicma. Il prezzo di listino è di 41.900 euro.