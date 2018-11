Ducati 1299 Panigale R Final Edition, superbike cult

Una moto bellissima e adrenalinica, che a Borgo Panigale hanno prodotto in serie limitata di 1.299 esemplari (omaggio al nome). Gli ultimi esemplari della Ducati 1299 Panigale R Final Edition sono in consegna in questi giorni, ciascun modello consegnato al cliente con il certificato di autenticità della potentissima bicilindrica da 209 CV . Se non bastano, con lʼopzionale kit racing il motore Superquadro arriva sviluppare più di 220 CV! E con coppia massima di 142 Nm a 9.000 giri al minuto , che assicurano prestazioni mozzafiato, ben tenute a bada dallʼABS Cornering, dal Ducati Wheelie Control e dal Traction Control DTC EVO , più il sistema di frenata controllata Engine Brake Control.

Tutte dotazioni che derivano dallʼesperienza di Ducati Corse. Lʼassetto della moto è legato a Riding Mode pre-impostati ‒ Race, Sport e Wet ‒ ma il pilota può personalizzarlo secondo le sue esigenze. Per lʼuso su strada, la 1299 Panigale R Final Edition è omologata Euro 4, grazie allo scarico Akrapovic in titanio. È una moto leggera, 179 kg appena, perché fa uso di bielle maggiorate in tungsteno e valvole di aspirazione e scarico in titanio, mentre la struttura monoscocca del telaio, estremamente compatta, integra l’airbox e riduce il peso complessivo della moto. La ciclistica si avvale di sospensioni meccaniche Öhlins. Esclusiva in tutto e per tutto, la 1299 Panigale R Final Edition costa 39.900 euro.