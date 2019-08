Monopattini elettrici 5 agosto 2019 09:15 BMW X2City, lʼalternativa per muoversi in città Non è richiesto il casco né la patente per 14enni

Il segmento dei monopattini elettrici rappresenta senza dubbio uno dei fenomeni più attuali della mobilità. Se ne vedono sempre di più in giro, di tutte le marche, e non mancano le polemiche: dove possono circolare, che velocità raggiungere, quali dotazioni di sicurezza debbono prevedere (le luci anteriore e posteriore sono obbligatorie!). Il Codice della strada li vieta sulle strade ordinarie, ma le ordinanze dei sindaci possono ammetterne la circolazione in alcuni contesti.

Fatto sta che tutte le aziende, grandi e piccole, stanno inseguendo il nuovo trend di mercato, fra cui BMW Motorrad che propone il modello X2City che vediamo in queste immagini. Leggero e compatto (circa 20 chili), questo kick-scooter si avvale di un propulsore elettrico che assicura tra i 25 e i 35 km di autonomia. Non inquina, ha il manubrio ripiegabile ed è parcheggiabile anche fuori la porta dellʼufficio (norme aziendali permettendo!). È classificato come un “Pedelec25” e quindi non è richiesto il casco né il patentino di guida per 14enni, però attenzione perché sfreccia fino a 25 km/h e qualche rischio cʼè. I primi incidenti mortali si sono purtroppo già verificati nel mondo.

Non sorprende allora come alcune ordinanze dei sindaci (tra cui Milano e Torino) impongano il rispetto di una velocità massima di 6 km/h. Perché lo scontro con ciclisti e pedoni su aree promiscue riservate potrebbe essere pericoloso, e va detto che le piste ciclabili sono escluse dallʼutilizzo dei monopattini elettrici. Anche perché non è detto che si debba andare sempre di corsa, anzi chi vuole tenersi in forma può, premendo un tasto, disattivare il motorino e usare il monopattino come una volta.