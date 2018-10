BMW lancia le inedite R 1250 GS e R 1250 RT

Un cantiere su cui lavorare per le nuove tecnologie la gamma delle grandi BMW GS. Basti pensare alla versione 1200 recentemente testata con la guida autonoma . E a distanza di 35 anni dal debutto, il motore boxer è stato ancora perfezionato grazie alla tecnologia BMW ShiftCam, che assicura unʼerogazione più omogenea della potenza sull’intero arco di regimi. La coppia massima passa da 125 a 143 Nm e la fluidità di marcia risulta ottimizzata. Che siano viaggiatrici perfette lo dimostra il fatto che le nuove R 1250 GS e R 1250 RT hanno di serie il controllo di stabilità ASC , con assistente alle partenze in salita Hill Start Control. Nella dotazione standard anche il Controllo dinamico della trazione DTC , lʼABS Pro e l’Assistente dinamico di frenata.

Un equipaggiamento formidabile, cui va aggiunto ‒ ma è un optional ‒ il sistema di regolazione elettronica delle sospensioni Dynamic ESA, che compensa automaticamente l’assetto ed è per la prima volta disponibile anche sulla RT. Due le modalità di guida, tra cui quella Pro con funzioni supplementari. La nuova R 1250 GS è dotata di serie di proiettori a LED, ed entrambe le moto hanno come optional la luce diurna a LED. Quanto alla strumentazione, di serie è il display TFT a colori da 6,5 pollici per la GS e da 5,7 pollici per la R 1250 RT. Prezzi: la BMW R 1250 GS parte da 17.850 euro, la R 1250 RT da 19.450 euro.