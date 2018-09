27 settembre 2018 08:15 BMW R 1200 GS, la moto a guida autonoma Due ruote, un motore boxer e un cervello… bionico

Eccole le immagini della prima motocicletta che guida da sola, senza che ci sia per forza un pilota in sella e con le mani ben salde sul manubrio. È la BMW R 1200 GS, nota endurona di successo e grande viaggiatrice, progettata dal team dellʼingegnere Stefan Hans per marciare in moto completamente automatizzato!

Bella cosa, direte voi! E il piacere di guida? E lʼemozione di salire in sella e curvare tra i tornanti di una costiera dagli scenari mozzafiato? E la soddisfazione dello zigzag nel traffico cittadino per aggirare un ingorgo, un incolonnamento, con addosso lʼocchio invidioso degli automobilisti? Insomma, lʼinnovazione di BMW Motorrad sarà pure “magica”, ma in tanti non la saluteranno come benvenuta! Checché ne dicano i test condotti dal gruppo tedesco sulla pista di Miramas, nel sud della Francia, test che vediamo qui nel video.

Il punto è che gli sviluppi sui veicoli a guida autonoma stanno prendendo piede in modo molto rapido e con tecnologie sempre più diffuse. I test stanno coinvolgendo le automobili, ma anche i camion e la cosa piace molto in termini di sicurezza stradale. Impensabile che le moto ne siano avulse, e così la BMW R 1200 GS a guida autonoma è capace di mettersi in moto e partire da sola, e poi accelera, gira tra i cordoli del circuito di Miramas e rallenta da sola fino a fermarsi.