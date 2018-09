La moto che si guida da sola adesso è realtà

È capace di partire, accelerare, curvare, rallentare e fermarsi, ma la novità più grande della nuova BMW R 1200 GS sta nel riuscire a fare tutto questo in totale autonomia, ovvero senza nessun ausilio di un pilota. Sembra essere uscita da un film di fantascienza, invece la casa tedesca ha dimostrato di riuscire ad apportare sulle due ruote importanti elaborazioni già da tempo note per le automobili. Il nuovo modello, sviluppato e modificato dall'ingegner Stefan Hans e dal suo team, non vuole essere totalmente indipendente, ma mira a rendere la guida dei motociclisti più comoda e soprattutto sicura, attraverso sistemi appropriati.