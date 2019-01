BMW lancia la nuova S 1000 Racing Replica

BMW Motorrad sta preparando la stagione agonistica 2019 e accompagna questʼimpegno con il lancio su strada della nuova BMW S 1000 RR . Una superbike elegante e di carattere, tecnologica e performante, che abbiamo visto in anteprima allʼedizione 2018 di Eicma .

La Racing Replica tedesca è alla terza generazione e rispetto alla prima S 1000 RR di dieci anni fa (esordì nel 2009) è cambiata radicalmente. Il motore è il nuovo 4 cilindri in linea con tecnologia ShiftCam, che sviluppa fino a 207 CV di potenza (8 CV in più sul precedente modello). Cresce anche la coppia, fino a 113 Nm a 11.000 giri al minuto, per prestazioni impressionanti e una velocità di punta di 300 km orari. Con sospensioni anchʼesse nuove, la superbike BMW è anche più leggera: pesa 197 kg contro i 208 del modello precedente. Di serie la moto dispone di quattro modalità di marcia: Rain, Road, Dynamic e Race.