Benelli, dopo la 752S arriverà la Leoncino 800?

Il 2019 sarà lʼanno delle “grandi” moto Benelli. O meglio delle medie di cilindrata 750, ma per la storica azienda marchigiana è un deciso passo in avanti rispetto alle mezzo litro ‒ come il celebre Leoncino ‒ che attualmente rappresentano il top di gamma. La prima moto a esordire sarà a metà anno la Benelli 752S, che vediamo in queste immagini, ma gli appassionati sono anche in attesa della Leoncino 800.