8 febbraio 2018 10:15 Benelli Leoncino 500L, tradizione e modernità Il nuovo allestimento minimal di Givi

Una struttura naked che si erge sulla linea stilistica di una classica scrambler. È la Benelli Leoncino 500L, una delle più famose Street Bike italiane, capace di unire tradizione e modernità e per questo forse si presta a tutta una serie di personalizzazioni. Come quelle che ha realizzato in aftermarket Givi, un allestimento “minimal” con borse laterali termoformate che si sposano perfettamente alla moto.

Sottoposta a restyling nel 2017, la Leoncino conferma i tratti unici del suo stile in molti particolari, come il proiettore rotondo tradizionale. Però la tecnologia a LED dà la cifra dellʼaggiornamento di prodotto e lo stesso vale per la moderna strumentazione interamente digitale. La sella ampia, le pedane arretrate e il manubrio largo citano ancora le versioni storiche della moto, ma hanno anche il merito di favorire il comfort di guida. La gamma accessori di Givi, poi, aggiunge un tocco di esclusività: portapacchi, cupolini, parabrezza, che esaltano la personalità di questa moto versatile, come il Givi Monokey (portapacchi e attacco posteriore specifico per bauletto).