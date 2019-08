La sfida a BMW 7 agosto 2019 08:10 Audi e-tron scooter, 12 chili per 20 chilometri La scelta felice per lʼultimo miglio in città

La risposta Audi allʼX2City BMW non si fa attendere. Per la fine dellʼanno è atteso Audi e-tron scooter e il concetto di intermodalità farà un altro passo in avanti. Per chi non lʼavesse capito, stiamo parlando di monopattini elettrici, e-scooter, kick-scooter elettrici (fate un poʼ voi), perché la categoria è davvero variegata e le proposte non sono tutte eguali.

Audi e-tron scooter è in effetti un veicolo originale e distintivo rispetto alla concorrenza. È un poʼ skateboard e un poʼ monopattino e permette di “surfare” sullʼasfalto come solo gli skate possono. Merito delle quattro ruote ad assali interconnessi, che consentono di disegnare curve strettissime. Non solo, perché per guidare lʼinnovativo veicolo Audi serve una mano, che gestisce il particolare manubrio a maniglia, mentre i piedi cambiano la direzione come per gli skate. Un mezzo sostenibile dal punto di vista ambientale e, grazie al peso di soli 12 kg, ripiegabile per essere collocato nel vano bagagli dellʼauto e, poi, essere usato in città nel cosiddetto ultimo miglio di utilizzo.