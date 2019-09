Aprilia RSV4 X, 10 esemplari di apoteosi sportiva

Insomma, uno su mille ce la fa, anzi ce lʼha fatta, perché da Noale fanno sapere che i 10 modelli sono già stati assegnati in prevendita. A battezzare la RSV4 X è stato Max Biaggi, proprio al Mugello, e un esemplare è in arrivo anche per Andrea Iannone, il pilota ufficiale Aprilia in MotoGP. La Aprilia RSV4 X è in effetti una superbike per veri appassionati di moto sportive, disposti a usufruire del loro gioiellino esclusivamente in pista. È leggerissima, appena 165 kg, perché Aprilia Racing ha lavorato certosina sul peso, cesellando la carena in carbonio, i cerchi in magnesio forgiato Marchesini, usando tanto alluminio e alleggerendo il serbatoio.