Moto Guzzi, rinviate al 2022 le Giornate Mondiale Guzzi

La decisione è stata adottata congiuntamente dal Comune di Mandello del Lario e dal Comitato Organizzatore del Motoraduno Moto Guzzi, prendendo atto delle indicazioni delle autorità in merito alla situazione sanitaria. Il virus ha colpito pesantemente le province lombarde e, con gli aumenti dei casi delle ultime settimane, la decisione di annullare le GMG del mese prossimo appare come indubbia delicatezza. Le celebrazioni per i 100 anni della Casa, però, sono soltanto rinviate, e magari il prossimo anno non ci saranno più le limitazioni imposte agli spostamenti e con le misure anti-contagio oggi previste. Resterà aperto il Museo Moto Guzzi, sebbene con il contingentamento degli ingressi previsto dai protocolli sanitari e tramite prenotazione.