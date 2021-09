Moto Guzzi, la V100 Mandello per battezzare la nuova fabbrica

Per i 100 anni di storia, Moto Guzzi si è regalata un nuovo, entusiasmante modello. Si chiama V100 Mandello , una via di mezzo fra una naked e una crossover sportiva, e avrebbe dovuto essere svelata alle Giornate Mondiali Guzzi, poi annullate a causa della pandemia. Poco male, la vediamo in queste prime immagini e poi, il 23 novembre, sarà fra le protagoniste della 78° edizione di Eicma a Milano .

Il secolo di storia della Casa dellʼAquila è stato celebrato con una serie di eventi, raduni e tour in giro per lʼEuropa. Peccato per le GMG di settembre, ma nel frattempo le novità non sono mancate. Prima fra tutte, la ristrutturazione della fabbrica di Mandello del Lario, con nuovi stabilimenti produttivi e nuove aree destinate a centro convegni, spazi di aggregazione. Disegnata dall’architetto e designer statunitense Greg Lynn, la rinnovata e ampliata sede segue il progetto “Road to 2121: i prossimi 100 anni di Moto Guzzi”, perché innova l’intera area sul lago. Un progetto avveniristico, con spazi aperti e fruibili al pubblico e con una spiccata attitudine green.

Quanto alla moto, la V100 Mandello, si sa ancora poco, se non il fatto che il motore bicilindrico a V trasversale dovrebbe essere con raffreddamento a liquido, e ciò sarebbe già una grossa novità. La cilindrata dovrebbe aggirarsi attorno al litro, ma la piattaforma produttiva della V100 Mandello è modulare e permette di realizzare modelli anche di cilindrata inferiore. Scopriremo tutto a Eicma, nel frattempo i 100 anni di Moto Guzzi sono stati celebrati anche da Poste Italiane, che ha emesso il francobollo celebrativo dellʼanniversario.