Mostra mercato Novegro 2023: vecchie glorie "Made in Italy"

Il Motom 98 (esposto anche al Moma di New York), la mitica Gilera Monza, lo scooter Nibbio, non mancheranno Vespe, Lambrette e motoleggere che nel dopoguerra hanno avuto il merito di rimettere in movimento il bel paese portando avanti la motorizzazione di massa. Si tratta delle moto che guidavano i nostri nonni: progettate e costruite utilizzando quello che c’era in quel momento (come la vespa nata da un’ala di un aereo...), così questa mostra tematica diventa un “percorso” che racconta le tappe della grande avventura dell’industrializzazione italiana di quegli anni per arrivare fin quasi ai giorni nostri. Vedrete nomi leggendari che a sentirli oggi nei giovani non evocano ricordi, emozioni e avventure, ma fermarsi a guardare quelle moto, osservarle e toccarle significa ripercorrere un secolo di storia italiana, fatto di sfide coraggiose e di storie che non possono restare confinate solo nei libri e sulle foto in bianco e nero.

Oggi va l’elettrico, dalla Cina arrivano nomi e prodotti hi-tech, quei mezzi di un tempo invece fumavano, erano rumorosi e magari anche scomodi, ma hanno portato in fabbrica, a scuola e in vacanza intere generazioni per poi far sognare anche nelle gare di velocità in pista e sui circuiti cittadini o nelle corse in salita stabilendo record, vincendo trofei e scrivendo pagine di storia leggendarie. Alla Mostra Scambio si andrà dai piccoli costruttori scomparsi dopo pochi anni d’attività alle grandi case che hanno fatto la storia del motociclismo come Mondial, Gilera, Moto Guzzi, Mv Agusta, Ducati, Laverda e Garelli… Nell’elenco abbiamo di certo dimenticato qualcuno, ma a Novegro troverete le sue moto e questa è la cosa che conta…

Se dovete portare a termine il restauro di un vecchio mezzo dimenticato a far polvere in garage, se state pensando di comprare una moto d’epoca e rimetterla in strada o solamente se amate le motociclette perché vi fanno battere il cuore… Per il prossimo fine settimana questo è l’appuntamento da non perdere.