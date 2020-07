MINI nuova Countryman, anche Ibrida Plug-in

Pensiamo allʼItalia, dove la Countryman vale oggi il 46% di tutte le vendite MINI. Logico rinnovarla, con aggiustamenti mirati, che non ne alterano lo spirito, ma dando spazio alle tante novità tecniche e tecnologiche che nel frattempo il gruppo BMW (proprietario della Casa di Oxford) ha partorito. La prima e più importante è lʼarrivo della Countryman SE, la versione ibrida elettrica plug-in, forte di 220 CV di potenza combinata, che promette di fare 60 km marciando soltanto in elettrico, a emissioni zero, e in grado di percorrere con due litri 100 chilometri.

Nel segmento dei Suv la MINI Countryman è senza dubbio uno dei modelli più distintivi, perché sa essere performante con alcune motorizzazioni e rispettoso dellʼambiente con altre. Nella gamma della nuova generazione non cʼè soltanto lʼalternativa “alla spina”, ma ben 6 propulsori fra benzina e diesel, tutte Euro 6D con motori biturbo e potenze comprese fra 102 e 190 CV. Le apprezzate versioni ALL4 con quattro ruote motrici hanno il cambio Steptronic a 8 rapporti.

Nel look della nuova Countryman sono nuovi i fari anteriori e i fendinebbia a LED, i fari posteriori sempre a LED e con motivo dellʼUnion Jack, mentre i cerchi in lega leggera vanno da 16 a 19 pollici. Allʼinterno ci sono finiture Piano Black e le funzioni allargate MINI Connected, ma soprattutto in infinito ventaglio di personalizzazioni. Lʼabitabilità per 5 persone è la più alta fra tutte le MINI, come anche il bagagliaio spicca con i suoi 450 litri. Nelle concessionarie le vedremo dopo lʼestate.

