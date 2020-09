MINI John Cooper Works Countryman, il tocco in più

Ha molti assi da giocare la nuova generazione di MINI Countryman . Non soltanto il design rinnovato e gli interni più tecnologici, e non soltanto la modernità della versione ibrida plug-in, ma anche lʼesuberanza sportiva della nuova versione John Cooper Works.

Un tratto racing formidabile, che trasforma il Suv MINI (modello più venduto in Italia del brand) in unʼauto sportiva, forte dei 306 CV forniti dal 4 cilindri turbo benzina. Ma la John Cooper Works Countryman ha anche la trazione integrale ALL4 di serie e un raffinato cambio automatico sequenziale Steptronic Sport a 8 rapporti, con differenziale autobloccante sulle ruote anteriori. Tutto ciò contribuisce a spingere il Suv a vette dinamiche inusitate per la categoria. A moʼ di esempio, valga la coppia massima di 450 Nm che permette unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, e per il tipo di carrozzeria è un dato impareggiabile.

Sì perché la funzionalità della Countryman non perde un grammo del suo potenziale: il bagagliaio offre fino a 1.390 litri di capacità e lʼabitacolo a 5 posti è il più spazioso fra tutte le MINI. Padrona della città, divertente da guidare e ideale anche per il comfort che sa offrire nei lunghi viaggi. E ora più tecnologica: il nuovo layout degli interni accoglie, infatti, le funzioni connesse grazie a una scheda SIM installata di serie. La nuova MINI JCW Countryman è sempre online e tra le varie opzioni di assistenza integra anche Amazon Alexa. Lʼarrivo sul mercato è previsto a novembre.