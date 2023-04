Mini Countryman: la nuova generazione sarà anche full electric

La prima generazione della MINI Countryman è stata un successo per MINI che dal 2010 ha potuto ampliare la gamma con un SUV compatto e con trazione integrale, con cinque porte e grande oltre quattro metri di lunghezza. Non solo, per la prima volta una Mini poteva vantare un abitacolo spazioso e meglio sfruttabile rispetto agli altri modelli presenti in gamma, oltre a poter offrire un bagagliaio versatile e flessibile nei suoi 370 litri, espandibili fino a 1.170 litri grazie al sedile posteriore scorrevole e pieghevole. Nel 2017, la MINI Countryman di seconda generazione è stata presentata anche nella veste di Cooper SE Countryman ALL4, primo modello MINI ibrido plug-in a offrire un motore elettrico aggiuntivo da 65 kW/88 CV sull'asse posteriore.

Ufficio Stampa Mini

Dello stile si capisce poco, ma dentro si sa qualcosa La nuova Mini Countryman è ancora tutta camuffata, motivo per cui è difficile raccontarvi cosa di nuovo ha nel suo design. Però sappiamo qualcosa dei suoi interni, che riprendono molto lo stile delle Mini che già conosciamo, benché si è pensato di ridurre al minimo la presenza dei tasti “fisici”.

Secondo le informazioni che ci sono arrivate, davanti al guidatore non ci sarà più la strumentazione solita, che però può essere raccolta (in parte) in un head-up display. Al centro della plancia si trova uno schermo centrale circolare che racchiude tutte le informazioni e le funzioni, gestibili e richiamabili anche attraverso un sistema evoluto di comandi vocali. Infine, i materiali utilizzati per il rivestimento degli interni, sono per lo più ottenuti dal riciclo di poliestere, bottiglie e residui di moquette.

Ufficio Stampa Mini

Le caratteristiche tecniche della nuova Mini Countryman Esternamente sarà più lunga di 13 centimetri e arriverà così a misurare fino a 4.429 mm, mentre l'altezza è aumentata di quasi sei centimetri fino a raggiungere i 1.613 mm. Sarà disponibile in due versioni: la Mini Countryman E eroga 140 kW/191 CV mentre la MINI Countryman SE ALL4 sarà il primo veicolo completamente elettrico a trazione integrale del Marchio inglese. Il suo powertrain avrà due unità di trasmissione integrate sugli assi anteriore e posteriore, che generano insieme una potenza di 230 kW/313 CV.

La capacità della batteria è di 64,7 kWh e Mini ha dichiarato un’autonomia di circa 450 chilometri. La nuova Countryman nasce sulla piattaforma (FAAR) che ha dato i natali all’ultima generazione di BMW iX1. Facendo riferimento ai dati forniti dalla BMW Ix1, Countryman si potrà ricaricare, a corrente alternata, con potenze di 11 o 22 kW, oppure in corrente continua fino a 130 kW, passando dal 10% all'80% in circa mezz’ora.