MINI Cooper SE, the “E-talian job”

Nei due film “The Italian Job” del 1969 con Michael Caine e nel remake del 2003 con Mark Wahlberg, la protagonista è sempre stata MINI. Ma i tempi cambiano e se fatto oggi quel lavoro diventerebbe “e-italian job”, dove la “e” sta per elettrica. Un modo per la Casa inglese di preparare lʼavvento della MINI Cooper SE, la sua prima auto interamente elettrica, attesa per la primavera del 2020.