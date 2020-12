MINI Cooper SE Countryman ALL4 ibrida plug-in

Ibrida plug-in o semplicemente turbo benzina, la nuova MINI Countryman è sempre bella da guidare , e anche un bel modo per guardare il mondo. Nelle immagini la vediamo prima in versione Cooper SE benzina/elettrica ricaricabile , quindi alla scoperta dellʼIslanda ma con la motorizzazione termica Cooper S . In entrambi i casi la trazione integrale ALL4 è fedele compagna di viaggio.

La nuova generazione della Countryman ha esordito questʼanno, per sua sfortuna, ma una qualità di ogni MINI è di saper superare i tempi per rendersi universale. La variante Suv del brand inglese è talmente importante, per la sua funzionalità e versatilità dʼuso, che è il modello più venduto in Italia della gamma MINI: da sola vale il 46% delle vendite di brand! La versione ibrida elettrica plug-in ‒ la Cooper SE Countryman ALL4, appunto ‒ è quasi un doveroso omaggio al modello e si distingue già nel look, con il pacchetto di carrozzeria Black Piano, i fari e i fendinebbia a LED e le luci posteriori un poʼ stravaganti con il motivo dellʼUnion Jack, la bandiera inglese.

Ottima la dinamicità della Countryman ricaricabile, grazie ai 162 kW di potenza (220 CV) di sistema, combinati fra il motore 3 cilindri 1.5 benzina Euro 6D e il motore elettrico sincrono montato sulle ruote posteriori. Il cambio è lʼautomatico Steptronic a 6 rapporti e lʼautonomia massima marciando in elettrico è di 61 chilometri. Essendo una ricaricabile, i consumi sono molto bassi, attorno ai due litri per fare 100 chilometri nel ciclo misto e con le emissioni di CO2 tra i 40 e 45 grammi al chilometro. I prezzi della MINI Cooper SE Countryman ALL4 partono da 39.550 euro.

MINI Cooper S Countryman ALL4

Non cʼè solo lʼelettrica, però, e questʼavventura tra i ghiacciai e i vulcani dellʼIslanda lo dimostra. Siamo a bordo della MINI Cooper S Countryman ALL4 per percorrere la celebre Ring Road, un itinerario da sogno che si snoda per 1.350 tra la costa e gli interni selvaggi dellʼisola. La trazione integrale ALL4 distribuisce fra i due assali la potenza del motore 4 cilindri biturbo benzina da 178 CV, potente e adatto ai luoghi incontrati: fiordi, laghi, ghiacciai, geyser e vulcani. Fino al regale Vatnajökull, il più esteso ghiacciaio dʼEuropa con una superficie di oltre 8.000 chilometri quadrati, che domina il grande e suggestivo parco nazionale.