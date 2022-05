MINI Cabrio, gita a Curacao tra luci e il mare del Caribe

Caribbean Aqua

Willemstad

Per esplorare Curacao non può esserci auto migliore della decapottabile di Oxford. Il colore di carrozzeria della MINI Cabrio è il, e diversamente proprio non poteva. In queste foto ecco il viaggio della vettura per lʼisola, grande 444 chilometri quadrati (due volte lʼisola di Elba) e con capitale la coloratissima, omaggio a lontani sovrani della madre patria e patrimonio dellʼumanità Unesco. Da visitare il Forte Amsterdam, il Palazzo del Governatore e la Sinagoga Mikvé Israel-Emanuel, ma anche girare per il centro storico e passeggiare per i suoi ponti al tramonto.

Curacao

la temperatura media è di 28 gradi

è famosa per la sua sabbia incredibilmente bianca e cristallina, per lʼamenità della vita che conduce e per il liquore omonimo famoso nel mondo. Un incanto! Piove poco nelle Antille Olandesi e, tutto lʼanno. Scoprire la capote della MINI è quindi un gesto naturale, si può fare anche in movimento fino a 30 km/h di velocità, e poi ci si può scordare di richiuderla, sebbene gli alisei qualche turbolenza possono crearla. Ma siamo nel Caribe e la natura va lasciata ai suoi trionfi.