Microlino arriva in Italia

Micro Mobility Systems è un’azienda svizzera che ha creduto nel progetto di questo quadriciclo che un po’ ci ricorda le bubble cars degli anni ’50, come ad esempio la Isetta. Viene prodotta presso la Loggia di Torino, che si presenta come una struttura grande circa 3.000 metri quadri e totalmente ricoperta da pannelli solari. Qui avvengono le fasi di lavorazione che riguardano lo stampaggio delle lamiere, la lastratura della scocca, la verniciatura e l’assemblaggio finale. La Microlino ha due posti e un bagagliaio di 230 litri, non male come valore per un veicolo che ha una lunghezza di 2,5 metri. Altro vantaggio, almeno per le opportunità di vendita, è quello di poter guidare Microlino già a partire dai 16 anni, alla pari delle rivali Citroen Ami e Renault Twizy.

Versioni, potenza delle batterie e prezzi

La Microlino è composta per il 65% da componenti italiani ma comunque il 90% sono di origine europea. Verrà commercializzata nelle versioni Dolce e Competizione, ma ancora non si hanno informazioni ufficiali sulla loro dotazione. Tecnicamente la Microlino si potrà scegliere con tre diverse potenze delle batterie, da 6 kWh, 10,5 kWh e 14 kWh, ognuna di queste è abbinata a un motore elettrico posteriore da 17 CV e 89 Nm di coppia. La meccanica consente alla Microlino di raggiungere una velocità massima di 90 km/h e di offrire un’autonomia che può variare dai 91 km ai 230 km. Disponibile prima dell'estate, presto si potrà ordinare online e in Italia si potrà ritirare presso le concessionarie aderenti al Gruppo Koelliker. Come per la dotazione, anche per i prezzi non abbiamo informazioni, ma leggendo il sito ufficiale si scopre un prezzo di partenza di 19.900 euro per la versione Dolce e di 21.990 euro per la Competizione.