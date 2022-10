MG allarga gli orizzonti con HS benzina e rilancia sullʼelettrico con MG4

La sua offensiva di prodotto si è finora basata su modelli elettrificati ‒ ibridi e 100% elettrici ‒ ma adesso si fa un passo più corto con la HS benzina , per catturare segmenti di mercato più convenzionali. Non rinuncia però al Full Electric e lo dimostra la MG4 avviata a listino in Europa.

MG HS benzina ‒ Look importante, lunghezza di quasi 4,6 metri con un bel passo di 2,72 metri, la MG HS è la variante a benzina del più noto EHS , il C-Suv a trazione ibrida elettrica di MG. Il motore termico è un 1.5 turbo di considerevole potenza ‒ 162 CV ‒ abbinato al cambio manuale a 6 marce oppure al doppia frizione a 7 rapporti. Spazioso lʼabitacolo per 5 passeggeri e chi siede dietro beneficia dello schienale regolabile, di bocchette dʼaria dedicate, due porte USB e un bracciolo pieghevole con vano portaoggetti integrato e porta-bicchieri. Ampio il vano bagagli, da 463 a 1.454 litri, con il portellone posteriore che si apre e chiude elettricamente.

Il guidatore può contare sul cruscotto digitale da 12,3 pollici e a centro plancia sul touchscreen da 10,1 pollici per lʼinfotainment di bordo. Il sistema integra gli smartphone Apple CarPlay e Android Auto, ma il plus è il tetto panoramico Stargazer da 1,19 metri quadrati, mentre lʼilluminazione interna è resa piacevole dalla gradazione a 64 colori. Due gli allestimenti, Comfort e Luxury, per prezzi rispettivi di 24.990 e 27.790 euro. La trasmissione a doppia frizione costa 2.000 euro in più, ma la promozione lancio sconta di 2.000 euro tutti i prezzi della MG HS benzina.

MG4 Electric ‒ Primo dei nuovi modelli MG progettati sulla nuova piattaforma modulare MSP, la MG4 Electric è una compatta 5 porte di grande versatilità. È proposta sui mercati europei con due livelli di potenza: 125 kW (170 CV) o 150 kW (204 CV), per unʼautonomia fino a 450 km con singola ricarica nel ciclo misto. Due anche i tipi di batteria: Standard da 51 kWh e Luxury da 64 kWh, ma soprattutto si tratta di batterie innovative “One Pack”, con altezza ridotta a soli 110 mm, che ne fa la più compatta del settore. Tre gli allestimenti, per un listino che parte da 29.990 euro, ma MG Motor Italy con il supporto del partner finanziario Santander e i 2.000 euro di rottamazione previsti dallʼEcobonus 2022 per le auto elettriche, sconta fino a 7.000 euro il prezzo, così che la MG4 Electric Standard parta da 22.990 euro.