Mercedes tuttofare, ecco Citan e il monovolume elettrico EQT

Mercedes Citan Ufficio stampa 1 di 47 Ufficio stampa 2 di 47 Ufficio stampa 3 di 47 Ufficio stampa 4 di 47 Ufficio stampa 5 di 47 Ufficio stampa 6 di 47 Ufficio stampa 7 di 47 Ufficio stampa 8 di 47 Ufficio stampa 9 di 47 Ufficio stampa 10 di 47 Ufficio stampa 11 di 47 Ufficio stampa 12 di 47 Ufficio stampa 13 di 47 Ufficio stampa 14 di 47 Ufficio stampa 15 di 47 Ufficio stampa 16 di 47 Ufficio stampa 17 di 47 Ufficio stampa 18 di 47 Ufficio stampa 19 di 47 Ufficio stampa 20 di 47 Ufficio stampa 21 di 47 Ufficio stampa 22 di 47 Ufficio stampa 23 di 47 Ufficio stampa 24 di 47 Ufficio stampa 25 di 47 Ufficio stampa 26 di 47 Ufficio stampa 27 di 47 Ufficio stampa 28 di 47 Ufficio stampa 29 di 47 Ufficio stampa 30 di 47 Ufficio stampa 31 di 47 Ufficio stampa 32 di 47 Ufficio stampa 33 di 47 Ufficio stampa 34 di 47 Ufficio stampa 35 di 47 Ufficio stampa 36 di 47 Ufficio stampa 37 di 47 Ufficio stampa 38 di 47 Ufficio stampa 39 di 47 Ufficio stampa 40 di 47 Ufficio stampa 41 di 47 Ufficio stampa 42 di 47 Ufficio stampa 43 di 47 Ufficio stampa 44 di 47 Ufficio stampa 45 di 47 Ufficio stampa 46 di 47 Ufficio stampa 47 di 47 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il primo modello si chiama Citan ed è un veicolo commerciale o passeggeri lungo 4 metri e mezzo e con le portiere laterali scorrevoli. Ha un abitacolo spazioso per 5 posti ed è inizialmente disponibile nelle versioni Furgone e Tourer, ma successivamente Mercedes introdurrà le versioni a passo lungo e il Mixto per il trasporto combinato merci/persone. Il secondo modello soddisfa chi ha bisogno di più spazi interni, si chiama EQT ed è in pratica la variante elettrica della Classe T. Con i suoi 7 posti e una lunghezza di 5 metri, è il veicolo perfetto per una mobilità sostenibile, magari in ambito turistico, dovʼè richiestissimo quale navetta per grandi alberghi e ristoranti.

Mercedes Citan

La funzionalità è la prima qualità di Citan, veicolo che sfrutta la partnership tra Mercedes e il gruppo Renault. Le porte scorrevoli hanno unʼampia apertura su entrambi i lati e facilitano lʼingresso a bordo. Anche il portellone posteriore propone, a richiesta, la soglia di carico ribassata per accedere più agevolmente al vano di carico. La versione Tourer dispone di serie di portellone vetrato o in alternativa le porte a doppio battente. Sorprende, oltre alla grande funzionalità e versatilità, lʼequipaggiamento completo in termini di sicurezza e dotazioni comfort. I prezzi di Mercedes Citan Tourer partono da 21.768 euro, il furgone da 18.689 Euro, lʼIVA però non è compresa.

Mercedes EQT

La transizione elettrica non esclude alcuna tipologia di veicoli. Sarebbe un controsenso lasciar fuori veicoli commerciali o addirittura i grandi camion, e così Mercedes ha pensato di allargare la gamma del suo grande monovolume Classe T con la variante a emissioni zero EQT. Avrà le stesse qualità, in termini di funzionalità, connettività e sicurezza di Classe T, in più un concept di design per gli interni più moderno e hi-tech. Il sistema di infotainment MBUX, ad esempio, può essere azionato tramite il display centrale separato con funzione touch, i pulsanti touch control al volante e, a richiesta, tramite l’assistente vocale “Hey Mercedes”.

Mercedes EQT Ufficio stampa 1 di 31 Ufficio stampa 2 di 31 Ufficio stampa 3 di 31 Ufficio stampa 4 di 31 Ufficio stampa 5 di 31 Ufficio stampa 6 di 31 Ufficio stampa 7 di 31 Ufficio stampa 8 di 31 Ufficio stampa 9 di 31 Ufficio stampa 10 di 31 Ufficio stampa 11 di 31 Ufficio stampa 12 di 31 Ufficio stampa 13 di 31 Ufficio stampa 14 di 31 Ufficio stampa 15 di 31 Ufficio stampa 16 di 31 Ufficio stampa 17 di 31 Ufficio stampa 18 di 31 Ufficio stampa 19 di 31 Ufficio stampa 20 di 31 Ufficio stampa 21 di 31 Ufficio stampa 22 di 31 Ufficio stampa 23 di 31 Ufficio stampa 24 di 31 Ufficio stampa 25 di 31 Ufficio stampa 26 di 31 Ufficio stampa 27 di 31 Ufficio stampa 28 di 31 Ufficio stampa 29 di 31 Ufficio stampa 30 di 31 Ufficio stampa 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ma non è finita qui: grazie allʼintelligenza artificiale, il sistema è poi in grado di auto-apprendere. Tra gli altri high-light del sistema MBUX ci sono la combinazione con Mercedes me connect, il servizio di informazioni sul traffico in tempo reale e gli aggiornamenti over-the-air. Il lancio sul mercato di Mercedes EQT è previsto per il 2022.