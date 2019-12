Mercedes-Maybach GLS, il super Suv extra luxury

Un tempo, a sfidare il blasone tutto britannico di Rolls-Royce e Bentley, cʼera la tedesca Maybach . Poi il declino e la rinascita sotto lʼegida Mercedes , che allʼinizio degli anni 2000 lanciò favolose limousine lunghe 6 metri e con dotazioni “extra luxury” per accontentare sceicchi e nababbi. Ma oggi le berline sono un poʼ demodé e allora le nuove ammiraglie diventano Suv, come la Mercedes-Maybach GLS .

Siamo nel campo delle auto di rappresentanza assolute, quelle al servizio di dinastie regnanti per intenderci. La “tedescona” in questione non è soltanto un enorme e maestoso Suv, super “assettato” con le sue sospensioni pneumatiche e la trazione integrale, ma è anche una residenza viaggiante, con interni che possono trasformarsi allʼoccorrenza in ufficio mobile, salotto relax e altro ancora. Tutto naturalmente è super lussuoso, e non è un caso che la Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic sia stata presentata a Guangzhou, perché il mercato dei ricchi cinesi vale quelli russo e arabo per questo tipo di automobili.

Interni nei quali ci si perde ammirati per le opportunità fornite dal super Suv. Ci si sente avvolti da unʼatmosfera di benessere, con i passeggeri che possono decidere se ammirare il paesaggio azionando con un pulsante le tendine avvolgibili parasole o lasciarsi andare a un massaggio del sedile-lounge. Avvolti magari dal sistema di profumazione attiva dell’abitacolo, per il quale è stata creata una fragranza specifica all’osmanto bianco, che si accompagna a una delicata nota cuoio e all’aroma del tè speziato.

Volendo, le due poltrone posteriori esterne a regolazione elettrica si trasformano in sedili per il riposo, e non manca a bordo lo spazio per tavolini ribaltabili estraibili e per il frigorifero capace di accogliere più di una bottiglia di champagne (non mancano i calici in argento tra gli accessori). E se si deve scendere dallʼauto? Beh allora lʼassetto si abbassa e un predellino illuminato fa capolino sotto i piedi del prestigioso passeggero.

Quanto a meccanica, Mercedes adotta un sistema mild hybrid con il motore V8 4.0 da 558 CV abbinato al sistema elettrico EQ Boost a 48 volt. Prezzi? Beh non ancora ufficializzati, ma siamo certi che si tratti di un dettaglio per la clientela speciale di questo super Suv.

Nello speciale motori anche la Mercedes-Maybach GLS