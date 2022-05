Mercedes EQB, sette posti per viaggiare in famiglia senza pensieri

Risale infatti al 1907 la prima colonial car della Stella ; gli anni 70 furono invece quelli della Classe G, nata per volontà dello Scià di Persia (allora azionista Daimler) che la volle come mezzo di supporto per lʼesercito; del 1997 è la ML, primo vero Suv moderno , che portava il fuoristrada nel mondo delle berline premium di lusso.

Mercedes EQB

versione 300 4Matic con potenza di 168 kW

Leonardo da Vinci

Federico Fellini

Ora il numero 7 torna, in qualche modo per i sette posti che sono un unicum fra le auto elettriche, su questaa trazione 100% elettrica, che abbiamo provato tra Bologna e Cesenatico nella(228 CV). Un percorso all’insegna dei bei ricordi della nostra cultura, dal porto canale progettato daalle storie e ai personaggi raccontati da. Partiti da Bologna, non ci siamo mai dovuti preoccupare della ricarica percorrendo sia la veloce autostrada e poi attraversando la piccola viabilità locale.

EQB è un Suv spazioso ma non ingombrante

sedili comodi

display sempre più interattivo

, buono per tutte le occasioni e capace di trasmettere una percezione di grande maneggevolezza e agilità. È pensato per la famiglia, anche numerosa, ma è da considerare che i due posti aggiuntivi della terza fila possono essere occupati da persone di altezza inferiore al metro e sessantacinque. Il comfort degli interni è ormai uno standard per la Stella, ci si aspetta ciò che puntualmente si trova:(anche quelli posteriori hanno lo schienale regolabile e possono scorrere fino a 14 centimetri), volante maneggevole, dotazioni elettroniche all’avanguardia,, assistenza alla guida che garantisce sicurezza anche quando si è su strada da molte ore.

Un breve sguardo al design degli esterni, che esprime ma evolve il look della GLB con motori termici. Lʼestetica della EQB rimanda infatti subito alla tipologia delle auto elettriche e, come le altre Mercedes EQ, anche questa è caratterizzata dalla

mascherina Black Panel

bagagliaio da 1.710 litri

con stella centrale oltre alla fascia luminosa anteriore e posteriore, anch’essa tipica dei modelli full electric del brand. Le dimensioni sono compatte: lunghezza 4,68 metri e larghezza 1,83 per 1,66 di altezza. Ildi capacità massima consente il trasporto anche di attrezzature per le vacanze.

Ufficio stampa

Su strada è quanto ci si aspetta da una elettrica oggi:

silenziosa, affidabile, capace di garantire un’autonomia di quasi 450 chilometri

Ionity

. Sulla via del ritorno, prima di ripartire per Bologna, abbiamo provato a ricaricarla alle colonnine, e in appena 20 minuti la batteria era di nuovo al 65%. Questo garantisce, su un territorio sempre più attrezzato (oltre 200.000 punti di ricarica pubblici in Europa), di viaggiare con l’elettrico sapendo che, nel tempo di un caffè o di una breve sosta pranzo, potremo ripartire con la batteria carica abbastanza da arrivare a destinazione.

Di grande aiuto in tal senso è la

navigazione con Electric Intelligence di serie

Mercedes me Charge

Con EQB, Mercedes me Charge è incluso per un anno

, grazie alla quale è possibile calcolare il percorso più veloce e la durata delle ricariche. Tale dotazione consente anche di portare la batteria alla temperatura ideale per effettuare la ricarica stessa, prima delle soste pianificate. Importante e da non trascurare è anche l’attenzione del brand per lʼaspetto green, con il servizioche garantisce l'immissione nella rete di corrente elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

A parte la

EQB 300 4Matic

Il prezzo di accesso è di 54.000 euro

della nostra prova, la gamma del monovolume elettrico comprende anche il modello 350 4Matic da 215 kW. In Italia EQB arriva nelle versioni Sport e Sport Plus, Premium e Premium Plus. Le prime due sono caratterizzate da uno stile Progressive, mentre le due versioni superiori si distinguono per la linea AMG.