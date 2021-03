Mercedes EQA, passerella romana prima del debutto

Partiamo da un dato: in Italia ogni 10 Mercedes vendute, 4 sono Suv. Logico allora insistere su questa carrozzeria per spingere le vendite di modelli elettrici. Come EQA, il Suv 100% elettrico che nasce da una costola di GLA e che, lo scorso fine settimana, ha goduto della passerella romana della Lanterna Fuksas per farsi conoscere dagli italiani.

Mercedes EQA arriverà nelle concessionarie italiane dal prossimo 6 aprile, ma gli ordini sono già possibili. Forte di un motore da 140 kW (pari a cica 190 CV), il Suv della Stella esprime ottime prestazioni ‒ coppia massima di 375 Nm ‒ e assicura unʼautonomia di marcia fino a 426 km con le batterie cariche (ciclo WLTP). Batterie agli ioni di litio che sono garantite 8 anni da Mercedes, e collocate come elemento strutturale nel sottoscocca, esprimendo un contenuto di energia di 66,5 kWh. Il Suv sarà prodotto a Rastatt, in Germania, e anche a Pechino per i mercati asiatici.

Vista al “temporary showroom” della Lanterna Fuksas, passiamo ora a valutarne lʼ“affare” dal punto di vista economico. Il prezzo base di Mercedes EQA è di 41.139 euro, IVA esclusa, e tutte i 6 allestimenti a listino ‒ Sport, Sport Plus, Sport Pro, Premium, Premium Plus e Premium Pro ‒ sono al di sotto dei 50.000 euro. Visto che per usufruire degli incentivi statali lʼIVA non si calcola, tutte le 6 versioni beneficiano di uno sconto che può arrivare fino a 10.000 euro, in caso di rottamazione. A questo punto non tanto più cara della GLA e quindi la scelta fra uno o lʼaltro dei due modelli dipenderà dal nostro desiderio di passare o meno allʼalimentazione elettrica.

Per invogliare il mercato, Mercedes ha messo a punto il programma “Mercedes me Charge”, cioè la più estesa rete di ricarica al mondo, dotata al momento di oltre 450.000 punti di ricarica a corrente continua o alternata (CC e CA) in 31 Paesi. Con “Mercedes me Charge”, i clienti possono accedere alle colonnine di ricarica di vari fornitori di energia in tutta Europa.