Mercedes E 220d 4Matic, classicissima e iper-tech

Mercedes ha venduto 14 milioni di modelli Classe E nelle 10 generazioni di prodotto , 450.000 di queste in Italia. Una gamma che è partita dalla classica berlina e si è via via ampliata a dismisura: station wagon, coupé e cabrio, persino la variante Suv All Terrain. Per non parlare delle motorizzazioni, oggi ce ne sono ben 7 ibride tra plug-in e quelle a benzina e diesel che adottano un alternatore/starter elettrico che le pone fra le mild hybrid. Il restyling dellʼattuale decima serie di Classe E è stato lanciato lo scorso autunno, Tgcom24 lʼha provata a Roma nella variante più tradizionale: la berlina 4 porte nella versione E220d 4Matic .

Partiamo dal design, perché nonostante il look “classicissimo” a tre volumi, la tedescona cambia in molti particolari. Innanzitutto ci sono per il mercato italiano 5 versioni, che corrispondono a 5 identità diverse: Sport, Business Sport, Exclusive, Premium e Premium Plus. In comune cʼè però il facelift del frontale, che ridisegna la mascherina del radiatore dandole un tono più aggressivo e adotta il powerdome su tutte le versioni. Sulla coda muscolosa cʼè una nuova disposizione interna delle luci a LED. In sostanza lʼimmagine che proietta non cambia dal recente passato, anche perché la Classe E è il modello più rappresentativo di Mercedes nel mondo.

Gli interni hanno subito rinnovamenti più decisi. Subito ci sorprende il nuovo volante, imbottito e dʼimpronta sportiva, con unʼottima presa del rivestimento in pelle. Una delle innovazioni dellʼauto riguarda proprio il “tocco” del volante: se prima per disattivare gli ausili di guida autonoma bisognava fare una manovra sul volante, adesso basta sfiorarlo per riprendere il controllo (riconoscimento capacitivo hands-off). Sempre molto eleganti le superfici in nero lucido e con cornici argentate, mentre il salto di qualità lo fanno le nuove funzioni della strumentazione e il doppio display da 12,25 pollici che sʼintegrano fra loro a creare un unico schermo multimediale widescreen. E il navigatore si avvale della funzione a realtà aumentata.

Con tanta personalità andiamo su strada, mettendo alla prova il motore 4 cilindri diesel 2.0 della versione E220d con trazione integrale 4Matic. È la prima volta che i “piccoli” 4 cilindri diesel Mercedes (OM 654 M) sono dotati di un alternatore-starter integrato (ISG), che regala 15 kW di potenza e 200 Nm di coppia in più. Ad andature medie nel traffico a scorrimento dellʼEur, prima dʼimmetterci in autostrada, la silenziosità e i bassi consumi rappresentano lo stacco netto rispetto al passato. Grazie al recupero di energia e alla possibilità di ricorrere alla modalità “sailing”, sembra di essere alla guida di unʼauto elettrica! Il cambio automatico 9G-Tronic è una certezza di fluidità e grazie a catalizzatore e filtro antiparticolato le emissioni di CO2 e NOx (ossidi di azoto) sono minime. Serve però lʼadditivo AdBlue.

In autostrada la nostra Classe E recupera tutta la potenza dei suoi 200 CV (194 per la precisione), soprattutto allʼingresso, quando il boost di coppia si fa sentire. In tutto sprigiona 400 Nm a 1.600 giri, e poi… calma meravigliosa: una marcia equilibrata, riposante, veloce sì ma chi se ne accorge… La nuova Classe E adotta ora il sistema di assistenza attivo in coda, che mantiene la traiettoria e la distanza di sicurezza fino a una velocità di 60 km/h. Il listino della nuova Classe E Berlina parte listino da 55.550 euro, la versione Premium Plus da noi provata ne costa 62.089.