Mercedes C 300 e, brilla la stella dellʼibrido sostenibile

Sono questi i decennali valori che esprime la Classe C , la prima berlina della gamma Mercedes , ma oggi ‒ dopo 40 anni e oltre 10 milioni di modelli venduti ‒ la nuova generazione di Classe C è una vera Classe S in piccolo, dotata di tutto punto e anzi, rispetto allʼammiragliona, con una variante SW che è anche più venduta della berlina.

Tgcom24 ha provato la “classica” berlina tre volumi, allungata fino a 4,75 metri e con un grande

passo di 2,86 metri

ibrida plug-in

Mercedes C 300 e

lʼautonomia in modalità “zero emissioni” è di quelle importanti: 100 chilometri

, che ha permesso ai designer di Stoccarda di configurare un abitacolo da prima classe. In più, la nostra Classe C è, un powertrain benzina/elettrico di grande spessore. In effetti lache abbiamo provato evolve in maniera determinante il discorso sullʼibrido, in quanto si pone come anello mancante fra chi vorrebbe passare a unʼauto elettrica e chi invece ancora è restio. Perché qui, anche più se si usa sapientemente il piede.

Sono tanti 100 km sapendo di poter contare, se serve, su un abbondante serbatoio di benzina. In pratica

si può viaggiare in modalità silenziosa e senza emissioni per la maggior parte del tempo

il motore da 230 kW montato posteriormente (sono 313 CV!) consente una coppia immediata di 550 Nm

, e così chi si mette al volante può apprezzare i vantaggi dellʼauto elettrica. Però la Classe C è unʼauto di rappresentanza, il cliente tipo è di quelli che macina chilometri e allora il 4 cilindri due litri turbo benzina viene dʼaiuto ed è difficile poi rinunciarvi. Il boost elettrico è poi impressionante,e quindi uno scatto da 0 a 100 in 6,1 secondi. Il solo 4 cilindri benzina non riuscirebbe in tanto e per unʼauto di oltre due tonnellate è quasi incredibile.

La nuova generazione di Classe C è anche la più spaziosa mai realizzata

lʼasse posteriore sterzante

. Ha dimensioni importanti e il passeggero ha ora più spazio allʼaltezza dei gomiti, della testa e delle gambe. E poi cʼè la tecnologia, pazzesca se si considera che è pur sempre la berlina dʼingresso in casa Mercedes. Cʼè ad esempio, un gioiello tecnico che permette di ridurre il diametro di volta di oltre 40 centimetri, circa 11 metri e quindi al livello di una compatta di segmento B!

Allʼinterno il guidatore può contare su uno

schermo da 12,3 pollici, di serie sulle versioni italiane

Hey Mercedes

Premium Plus ci vogliono almeno 65.000 euro

. Il sistema multimediale MBUX di ultima generazione è sempre più sofisticato e complesso, tanto che lʼassistente vocale “” è in grado persino di gestire la domotica e gli elettrodomestici di casa grazie alla funzione Smart Home. Tanti gli allestimenti (sono ben 6), per la “nostra”