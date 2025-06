Mercedes-Benz Italia insieme a "Le Soste"

Il movente è l'enogastronomia italiana vista come sinonimo di eccellenza culinaria e rappresentazione particolare di un patrimonio culturale che affonda le sue radici nella tradizione del nostro Paese, una tradizione coltivata e portata avanti con passione e sempre al passo con i tempi. In questo contesto l’obiettivo di Mercedes-Benz è quello di realizzare una concreta interazione sociale e culturale, oltre che imprenditoriale, nel territorio in cui è presente. Motivo per cui, questo nuovo percorso vedrà la Casa della Stella in qualità di partner dell’Associazione "Le Soste", con una presenza anche all’interno della guida dei migliori ristoranti italiani del nostro tempo.